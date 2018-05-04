Ещё
В Приморье восстановили нарушенное непогодой электроснабжение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Приморье восстановили нарушенное непогодой электроснабжение 

RT на русском 52 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Приморском крае восстановили электроснабжение, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт Минэнерго.
Без света в регионе оставались около 35,7 тыс. человек. Причиной аварии стала непогода. Массовые отключения произошли из-за штормового ветра и сильного дождя.
В работах по устранению последствий принимали участие 55 ремонтных бригад (170 человек и 57 единиц спецтехники). Аварийно-восстановительные мероприятия завершены.
В апреле портал «ВашГород.ру» сообщал, что в Кемеровской области специалисты будут не только следить за уровнем воды в реках, но и проверять состояние фундаментов опор в поймах рек, чтобы в случае паводка обеспечить бесперебойное электроснабжение.
RT на русском: последние новости
Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки выросла более чем в два раза В Черкесске произошёл пожар на складах лакокрасочных изделий При взрыве газа в многоквартирном доме под Тамбовом пострадал один человек
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москву ждет «второе пришествие»28
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море24
Тракторы признали новым оружием России81
Банки отказывают россиянам по-новому90
Квартира Парфенова насмешила Лебедева27
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
00:35
Квартира Парфенова насмешила Лебедева
Шоу-бизнес
00:18
Очевидцы рассказали подробности крушения Су-30 в Сирии
Происшествия Армия
00:59
Певица-стриптизерша стала звездой Pornhub
Интернет
02:17
Захарова публично пристыдила Терезу Мэй
Политика
02:21
В Таиланде задержали россиянина
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение