В Приморье восстановили нарушенное непогодой электроснабжение

Приморском крае восстановили электроснабжение, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт Минэнерго.

Без света в регионе оставались около 35,7 тыс. человек. Причиной аварии стала непогода. Массовые отключения произошли из-за штормового ветра и сильного дождя.

В работах по устранению последствий принимали участие 55 ремонтных бригад (170 человек и 57 единиц спецтехники). Аварийно-восстановительные мероприятия завершены.