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В Приморье спасателей Тихоокеанского флота привели в готовность
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В Приморье спасателей Тихоокеанского флота привели в готовность 

РИА Новости 38 минут назад
ВЛАДИВОСТОК, 3 мая — РИА Новости. Поисково-спасательные силы Тихоокеанского флота привели в повышенную готовность из-за подхода к Приморью мощного циклона, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
"Спасательные буксиры и специализированные суда в случае необходимости готовы выйти в море. Из-за сильного северо-восточного ветра, достигающего в порывах 25 метров в секунду, с ливневым дождём предприняты дополнительные меры безопасности в местах стоянок надводных кораблей и подводных лодок, скорректированы планы боевой подготовки сил во флотских полигонах, а полёты морской авиации выполняются по фактическим погодным условиям", — сообщил Воскресенский.
Военные ТОФ мониторят ситуацию.
Ранее спасатели распространяли экстренное предупреждение на 2 и 3 мая из-за подхода в край мощного циклона, местами в регионе прошел дождь со снегом. По сведениям ЕДДС Владивостока, дождь и сильный ветер — местами до ураганного — сохранятся в краевом центре до конца четверга. В регионе — сильный дождь, местами — со снегом. На побережье скорость ветра достигнет 27-32 метров в секунду, у мысов — порывами до 33-37 метров в секунду. По данным Минэнерго, без света в Приморье остались 26,6 тысячи человек.
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