Мощнейший ураган обрушился на Приморье: видео 

Проливные дожди и сильный ветер бушуют в Приморском крае.
Мощнейший циклон обрашился на Приморье. Сильнейшие дожди и ветер, практически парализовали работу морского транспорта.
Из-за непогоды затоплены десятки улиц Владивостока, машины застревают в огромных лужах, повалены десятки деревьев и опор электропередач. Тайфун парализовал движение общественного транспорта в городе. Очевидцы выкладывают в соцсети кадры потопа.
На горных перевалах идет сильный снег. Скорость ветра на побережье может достигать 32 метров секунду.
Как сообщает Примгидромет, сильный дождь будет идти в Приморье еще минимум сутки, затем интенсивность осадков начнет уменьшаться.