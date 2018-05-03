Мощнейший ураган обрушился на Приморье: видео

Проливные дожди и сильный ветер бушуют в Приморском крае

Мощнейший циклон обрашился на Приморье. Сильнейшие дожди и ветер, практически парализовали работу морского транспорта.

Из-за непогоды затоплены десятки улиц Владивостока , машины застревают в огромных лужах, повалены десятки деревьев и опор электропередач. Тайфун парализовал движение общественного транспорта в городе. Очевидцы выкладывают в соцсети кадры потопа.

На горных перевалах идет сильный снег. Скорость ветра на побережье может достигать 32 метров секунду.

Как сообщает Примгидромет, сильный дождь будет идти в Приморье еще минимум сутки, затем интенсивность осадков начнет уменьшаться.