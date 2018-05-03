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МФЦ на острове Русский прекратил работу из-за шторма
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МФЦ на острове Русский прекратил работу из-за шторма 

АиФ-Владивосток 24 минуты назад
Фото: АиФ-Владивосток
В связи со штормовыми явлениями во Владивостоке отделение МФЦ на острове Русский прекратило работу на весь день. Остальные отделения многофункциональных центров города работают как обычно.
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