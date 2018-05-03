Приморье погрузилось во тьму

Более 25 тысяч жителей Приморского края остались без электроэнергии в результате разыгравшегося в регионе мощного циклона, сообщает на своём сайте Минэнерго.

Электросети 35-110 кВ и распределительные сети 6-10 кВ не выдерживают штормовой ветер и сильный дождь. Со 2 мая происходит массовое отключение электричества в крае.

«Третьего мая по состоянию на 02.00 отключены: ВЛ 110 кВ — 7; ВЛ 35 кВ — 3; ВЛ 6-10 кВ — 24; ПС 110 кВ — 3; ТП 6-10 кВ — уточняется. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 26,6 тысячи человек). Мощность отключенных потребителей — 31 МВт. Температура наружного воздуха 4 градуса», — сообщает ведомство. Всего над восстановлением света в регионе работают 16 бригад в составе 56 человек. Привлечены 16 единиц специальной техники.