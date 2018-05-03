Ещё
Приморье погрузилось во тьму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Приморье погрузилось во тьму 

News.ru 51 минуту назад
Более 25 тысяч жителей Приморского края остались без электроэнергии в результате разыгравшегося в регионе мощного циклона, сообщает на своём сайте Минэнерго.
Электросети 35-110 кВ и распределительные сети 6-10 кВ не выдерживают штормовой ветер и сильный дождь. Со 2 мая происходит массовое отключение электричества в крае.
«Третьего мая по состоянию на 02.00 отключены: ВЛ 110 кВ — 7; ВЛ 35 кВ — 3; ВЛ 6-10 кВ — 24; ПС 110 кВ — 3; ТП 6-10 кВ — уточняется. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 26,6 тысячи человек). Мощность отключенных потребителей — 31 МВт. Температура наружного воздуха 4 градуса», — сообщает ведомство. Всего над восстановлением света в регионе работают 16 бригад в составе 56 человек. Привлечены 16 единиц специальной техники.
Сотрудники спасательной службы распространяли предупреждение на 2 и 3 мая из-за приближения мощного циклона. В регионе местами наблюдался дождь со снегом. До конца четверга во Владивостоке сохранялся ураганный ветер и сильный дождь. Край ещё ждут осадки с количеством 50 миллиметров за 12 часов. На побережье скорость ветра достигнет 27-32 метров в секунду, у мысов — порывами до 33-37 метров в секунду.
News.ru: последние новости
ТЦ «Мега-Химки» «заминировали» МЧС выпустило экстренное предупреждение Пилотов ослепили лазером в Подмосковье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ объяснила отказ от встречи с британцами29
Россия и Китай: сбывшийся кошмар США382
Банки начали переводить деньги на карты по-новому8
«Они обречены»7
Мацейчука наказали285
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение