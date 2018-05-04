Площадь лесных пожаров в Забайкалье за сутки возросла на 2 тыс. га

ЧИТА , 4 мая. / ТАСС /. Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае за прошедшие сутки увеличилась с 4,5 до 6,5 тыс. га. Леса горят в восьми районах, сообщила в пятницу пресс-служба регионального минприроды.

"На 08:00 местного времени (02:00 мск) на территории лесного фонда Забайкальского края действуют 14 лесных пожаров общей площадью 6,5 тыс. га. Один из них локализован на 250 га. Угрозы населенным пунктам нет", — говорится в сообщении министерства.

Тушением пожаров занимаются 243 человека, 40 единиц техники, в том числе три вертолета Ми-8.

В министерстве добавили, что в труднодоступных лесах на севере Забайкалья действует пожар площадью 4,1 тыс. га. Он возник из-за гроз и не угрожает населенным пунктам и объектам экономики. Поскольку прогнозируемые затраты на ликвидацию этого пожара превышают вред, который он может причинить, принято решение о прекращении его тушения.

Пожароопасный сезон в Забайкалье начался 24 марта — раньше, чем в прошлом году. Основная причина пожаров — человеческий фактор. Несмотря на профилактические мероприятия и штрафы, жители Забайкалья продолжают жечь сухую траву, кусты и мусор. Наиболее распространенный вид поджогов — так называемые сельскохозяйственные палы, но есть и случаи хулиганских и целенаправленных поджогов.

В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации, до 16 мая ограничили пребывание людей в лесах.

Пожары в Сибири

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», всего на территории Сибири тушат 17 лесных пожаров на 3,5 тыс. га. Помимо Забайкальского края, тайга горит в Иркутской области Бурятии . При этом сибирские пожары составляют менее 5% от всех возгораний в России , значительно уступая территориям, которые горят на Дальнем Востоке.

В пресс-службе правительства Иркутской области добавили, что за минувшие сутки в регионе удалось потушить 12 пожаров на общей площади свыше 2,2 тыс. га. Единственный оставшийся пожар локализовали на 428 га.

В Бурятии, по информации Авиалесоохраны, действуют три пожара площадью 562 га. В республиканском агентстве лесного хозяйства добавили, что за сутки в регионе потушили 11 очагов, со стихией боролись почти 350 человек.