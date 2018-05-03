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Во Владивостоке из-за шторма остановили движение некоторых видов транспорта
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Во Владивостоке из-за шторма остановили движение некоторых видов транспорта 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 3 мая — РИА Новости. Работа трамваев, троллейбусов и морского прибрежного транспорта приостановлена во Владивостоке из-за шторма и подтопления ряда улиц в городе, сообщает мэрия.
"Сегодня, 3 мая, в связи со штормовым предупреждением во Владивостоке отменена работа морского прибрежного транспорта. Также по причине непогоды приостановлена работа трамваев и троллейбусов, автобусы вышли на маршруты по графику. Как сообщили в управлении транспорта городской администрации, приостановка работы трамваев вызвана подтоплением улиц Спортивной, Борисенко и частично площади Луговой. Здесь в эти минуты работает спецтехника для откачки воды с трамвайных путей", — говорится в сообщении.
Работа троллейбусов остановлена из-за упавшего в районе торгового центра «Европейский» дерева, которое повредило провода контактной сети. На месте ЧП также работает спецтехника.
По сведениям Единой дежурной диспетчерской службы Владивостока, дождь и сильный ветер — местами до ураганного — сохранятся в краевом центре до конца четверга. Ожидаются сильные осадки с количеством 50 миллиметров и более за 12 часов и менее. На побережье скорость ветра достигнет 27-32 метров в секунду, у мысов — порывами до 33-37 метров в секунду.
Ранее спасатели распространяли экстренное предупреждение на 2 и 3 мая из-за подхода в край мощного циклона, местами в регионе прошел дождь со снегом.
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