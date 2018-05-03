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Циклон стал причиной порыва линии электропередач в Хасанском муниципальном районе
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Циклон стал причиной порыва линии электропередач в Хасанском муниципальном районе 

Primpress 38 минут назад
Фото: Primpress
Специалисты Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю проводят постоянный мониторинг обстановки, складывающейся в связи с прохождением циклона, сообщает PRIMPRESS.
В четверг, 3 мая, в 08:00 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о порыве линии электропередач 110кВ в Хасанском муниципальном районе Приморья.
На месте работает аварийная бригада. К работам привлечены восемь человек и две единицы техники.
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