Циклон стал причиной порыва линии электропередач в Хасанском муниципальном районе

Специалисты Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю проводят постоянный мониторинг обстановки, складывающейся в связи с прохождением циклона, сообщает PRIMPRESS.

В четверг, 3 мая, в 08:00 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о порыве линии электропередач 110кВ в Хасанском муниципальном районе Приморья.

На месте работает аварийная бригада. К работам привлечены восемь человек и две единицы техники.