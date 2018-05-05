На Сахалине восстановлено движение междугородних автобусов 

Междугороднее автобусное сообщение по маршрутам Южно-Сахалинск-Макаров и Южно-Сахалинск-Поронайск восстановлено. Об этом сообщили в МЧС региона. Движение было приостановлено накануне из-за ограниченной видимости и массы мокрого снега на проезжей части. Юг Сахалина находится под воздействием циклона, который принес мощные осадки в виде дождя и мокрого снега и сильный ветер. Несмотря на неблагоприятную погоду, нарушений в электроснабжении населенных пунктов не зарегистрировано, аэропорт Южно-Сахалинска и железная дорога работают в штатном режиме. Паромная переправа Ванино — Холмск открыта.