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Движение междугородних автобусов на Сахалине приостановили из-за циклона
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Движение междугородних автобусов на Сахалине приостановили из-за циклона 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
На Сахалине из-за циклона приостановили движение междугородних автобусов в двух направлениях, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
«В связи с ограниченной видимостью и наличием на проезжей части мокрого снега 4 мая с 15:00 местного времени (07:00 мск) приостановлено движение автобусов по маршрутам Южно-Сахалинск — Поронайск и Южно-Сахалинск — Макаров», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что аэропорт Южно-Сахалинск, паромная переправа Ванино (Хабаровский край) — Холмск (Сахалин), железная дорога работают в обычном режиме.
3 мая в связи с приходом циклона, который принес сильные дожди и мокрый снег, в регионе объявили штормовое предупреждение. За ночь на юге острова выпало до 30% месячной нормы осадков.
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