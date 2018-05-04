Движение междугородних автобусов на Сахалине приостановили из-за циклона

На Сахалине из-за циклона приостановили движение междугородних автобусов в двух направлениях, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС

«В связи с ограниченной видимостью и наличием на проезжей части мокрого снега 4 мая с 15:00 местного времени (07:00 мск) приостановлено движение автобусов по маршрутам Южно-Сахалинск Поронайск и Южно-Сахалинск — Макаров», — говорится в сообщении.

3 мая в связи с приходом циклона, который принес сильные дожди и мокрый снег, в регионе объявили штормовое предупреждение. За ночь на юге острова выпало до 30% месячной нормы осадков.