В Сомали более 500 тыс. человек пострадали от наводнений

Найроби , 2 мая / Синьхуа / — Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед вчера вечером опубликовал заявление, в котором сообщил, что около 500 тыс. человек пострадали в результате наводнений, произошедших в последнее время в Сомали, среди них 175 тыс. человек остались без крыши над головой.

М. А. Мохамед заявил, что правительство Сомали принимает меры против гуманитарного кризиса, возникшего в результате наводнений. Он призвал международное сообщество предоставить Сомали поддержку и помощь.

Он также сообщил, что правительство Сомали организовало комитет по реагированию на стихийные бедствия для инструктирования и помощи жителям регионов, пострадавших от стихийных бедствий. —0—