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В Сомали более 500 тыс. человек пострадали от наводнений
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В Сомали более 500 тыс. человек пострадали от наводнений 

ИА Синьхуа 1 час назад
Найроби, 2 мая /Синьхуа/ — Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед вчера вечером опубликовал заявление, в котором сообщил, что около 500 тыс. человек пострадали в результате наводнений, произошедших в последнее время в Сомали, среди них 175 тыс. человек остались без крыши над головой.
М. А. Мохамед заявил, что правительство Сомали принимает меры против гуманитарного кризиса, возникшего в результате наводнений. Он призвал международное сообщество предоставить Сомали поддержку и помощь.
Он также сообщил, что правительство Сомали организовало комитет по реагированию на стихийные бедствия для инструктирования и помощи жителям регионов, пострадавших от стихийных бедствий. —0—
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