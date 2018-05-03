На Камчатке открылся круизный сезон

Лайнер Celebrity Millennium открыл круизный сезон на Камчатке, пришвартовавшись в четверг в порту Петропавловска-Камчатского , сообщила пресс-служба краевого правительства.

«Лайнер пришел к нам сегодня утром из Японии . На его борту 2089 пассажиров из США , Японии, Канады и других стран и 961 член экипажа. В течение дня для пассажиров судна запланирована экскурсионная и туристическая программы. Вечером круизное судно покинет Авачинскую бухту и отправится в Канаду», — цитирует пресс-служба представителей судового агентства круизного лайнера.

Лайнер Celebrity Millennium регулярно заходит в порт Петропавловска-Камчатского в течение последних семи лет. Судовой агент Celebrity Millennium — ООО «Пасифик Нетворк». Судно имеет длину 294 метров, ширину 32 метра. На судне 11 палуб, 975 кают.

Следующий круизный лайнер Norwegian Jewel придет на Камчатку 14 мая. Всего в рамках круизной программы в 2018 году запланировано 15 заходов судов. Общее число туристов, которые смогут посетить разные районы Камчатки составит около 6,5 тыс. человек. В прошлом году в регион зашли 12 круизных судов с общим числом пассажиров около 5,6 тыс. человек.