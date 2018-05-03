Трамп прокомментировал крушение военно-транспортного самолёта в Джорджии

«Я был проинформирован о крушении грузового самолёта C-130 Hercules Национальной гвардии Пуэрт-Рико рядом с международным аэропортом Саванна/Хилтон Хед. Пожалуйста, присоединитесь ко мне в мыслях и молитвах о жертвах, их семьях и великих людях Национальной гвардии», — написал Трамп в Twitter.

Ранее сообщалось, что в американском штате Джорджия потерпел крушение военно-транспортный самолёт Lockheed C-130 Hercules. В результате крушения погибли пять человек.