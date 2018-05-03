Момент крушения американского военного самолета попал на видео

Самолет Национальной гвардии Пуэрто-Рико потерпел крушение, когда выполенял тренировочный полет.

Военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules разбился в американском штате Джорджия. Кадры крушения воздушного судна попали на видео. На записи видно, как летательный аппарат падает на землю, рядом с автодорогой.

Известно, что самолет Национальной гвардии Пуэрто-Рико выполнял тренировочный полет. Катастрофа произошла близ международного аэропорта Саванна/Хилтон-Хед.

В результате аварии погибли пять человек, находившихся на борту. Точные причины крушения пока не установлены.