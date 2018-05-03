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Момент крушения американского военного самолета попал на видео
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Момент крушения американского военного самолета попал на видео 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Самолет Национальной гвардии Пуэрто-Рико потерпел крушение, когда выполенял тренировочный полет.
Военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules разбился в американском штате Джорджия. Кадры крушения воздушного судна попали на видео. На записи видно, как летательный аппарат падает на землю, рядом с автодорогой.
Известно, что самолет Национальной гвардии Пуэрто-Рико выполнял тренировочный полет. Катастрофа произошла близ международного аэропорта Саванна/Хилтон-Хед.
В результате аварии погибли пять человек, находившихся на борту. Точные причины крушения пока не установлены.
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