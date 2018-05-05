Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Гавайском острове, где проводилась эвакуация

ТАСС , 5 мая. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на крупнейшем из Гавайских островов, где ранее была объявлена эвакуация из-за извержения в районе вулкана Килауэа. Об этом сообщила в пятницу Геологическая служба США.

По ее информации, эпицентр землетрясения находился в 28,5 км к юго-западу от населенного пункта Hawaiian Paradise Park (11 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 6,9 км.

Ранее сообщалось о выбросах пепла вулканом Килауэа. Они имели место после землетрясения магнитудой 5,0 в данном районе. Власти штата Гавайи отдали в пятницу распоряжение об эвакуации около 1,5 тысячи человек.