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Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Гавайском острове, где проводилась эвакуация
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Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Гавайском острове, где проводилась эвакуация 

ТАСС 20 минут назад
Фото: Подмосковье Сегодня
ТАСС, 5 мая. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на крупнейшем из Гавайских островов, где ранее была объявлена эвакуация из-за извержения в районе вулкана Килауэа. Об этом сообщила в пятницу Геологическая служба США.
По ее информации, эпицентр землетрясения находился в 28,5 км к юго-западу от населенного пункта Hawaiian Paradise Park (11 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 6,9 км.
Ранее сообщалось о выбросах пепла вулканом Килауэа. Они имели место после землетрясения магнитудой 5,0 в данном районе. Власти штата Гавайи отдали в пятницу распоряжение об эвакуации около 1,5 тысячи человек.
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