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На Гавайях просыпается вулкан Килауэа
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На Гавайях просыпается вулкан Килауэа 

Вести.Ru 26 минут назад
Сотрудники вулканологической обсерватории на Гавайях зафиксировали десятки подземных толчков (более 30 за день) в районе вулкана Килауэа, что может указывать на возможность извержения вулкана.
Как уточняет ТАСС со ссылкой на сейсмологов, всего в последние дни сейсмическая станция зафиксировала около 250 толчков, самый мощный из которых достигал магнитуды 4,0. «Мы пока не можем с уверенностью сказать, завершился ли нынешний цикл сейсмической активности или же она может возобновиться», — сказала сотрудница вулканологической обсерватории Дженет Бэбб.
Последнее крупное извержение вулкана Килауэа было в 2014 году.
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