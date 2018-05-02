На Гавайях просыпается вулкан Килауэа

Сотрудники вулканологической обсерватории на Гавайях зафиксировали десятки подземных толчков (более 30 за день) в районе вулкана Килауэа, что может указывать на возможность извержения вулкана.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на сейсмологов, всего в последние дни сейсмическая станция зафиксировала около 250 толчков, самый мощный из которых достигал магнитуды 4,0. «Мы пока не можем с уверенностью сказать, завершился ли нынешний цикл сейсмической активности или же она может возобновиться», — сказала сотрудница вулканологической обсерватории Дженет Бэбб.

Последнее крупное извержение вулкана Килауэа было в 2014 году.