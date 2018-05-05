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На Гавайях произошло еще одно землетрясение
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На Гавайях произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,9 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Frederick Florin
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Гавайях поблизости активного вулкана Килауэа, где чуть ранее было зарегистрировано другое землетрясение магнитудой 5,4, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Толчки зафиксированы в пятницу в 22.32 по времени UTC (1.30 субботы мск).
Эпицентр землетрясения располагался в 16 километрах к юго-западу от селения Леилани-Эстейтс. Очаг находился на глубине 5 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Ранее сообщалось, что власти Гавайских островов объявили эвакуацию населения после извержения вулкана Килауэа. СМИ сообщали, что распоряжение об эвакуации затронуло около 10 тысяч человек.
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