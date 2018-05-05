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На Гавайях эвакуировали 1,7 тысяч человек
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CNN: на Гавайях из-за извержения вулкана эвакуировали 1,7 тыс. человек 

ТАСС 5 мая 2018
Фото: © AFP 2018 / Frederick Florin
Девять домов разрушены в восточной части острова Гавайи, крупнейшего в одноименном архипелаге, из-за извержения в районе вулкана Килауэа. Эвакуированы 1,7 тыс. человек, сообщил в воскресенье телеканал CNN.
Чрезвычайные службы обнаружили к настоящему времени не менее девяти вулканических трещин. Из них извергается лава и выходят ядовитые газы.
Ранее на этой неделе были зафиксированы выбросы пепла вулканом Килауэа. Геологическая служба США сообщила и о землетрясении магнитудой 6,9 на острове Гавайи. Эпицентр подземных толчков находился в 25,5 км к юго-западу от особой зоны Хавайиан-Пэрадайс-Парк (округ Пуна) с населением чуть более 11 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 5 км.
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