На Гавайях эвакуировали 1,7 тысяч человек

CNN: на Гавайях из-за извержения вулкана эвакуировали 1,7 тыс. человек

Девять домов разрушены в восточной части острова Гавайи, крупнейшего в одноименном архипелаге, из-за извержения в районе вулкана Килауэа. Эвакуированы 1,7 тыс. человек, сообщил в воскресенье телеканал CNN

Чрезвычайные службы обнаружили к настоящему времени не менее девяти вулканических трещин. Из них извергается лава и выходят ядовитые газы.