Российские летчики уничтожили подземную базу исламистов в Сирии

Военно-космические силы России нанесли удар по подземной военной базе исламистов в северной части сирийского района Хама. Об этом в среду, 2 марта, сообщило РИА ФАН

Боевые вылеты российские летчики выполнили для поддержки Сирийской арабской армии.

Точечные авиаудары нанесли по военным объектам одного из подразделений «Джехбат Ан-Нусры»*.

На подступах к городу Кафр Зета в результате атаки уничтожена подземная база одной из группировок, которая сотрудничала с террористами.