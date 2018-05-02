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Российские летчики уничтожили подземную базу исламистов в Сирии
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Российские летчики уничтожили подземную базу исламистов в Сирии 

360tv.ru 48 минут назад
Военно-космические силы России нанесли удар по подземной военной базе исламистов в северной части сирийского района Хама. Об этом в среду, 2 марта, сообщило РИА ФАН.
Боевые вылеты российские летчики выполнили для поддержки Сирийской арабской армии.
Точечные авиаудары нанесли по военным объектам одного из подразделений «Джехбат Ан-Нусры»*.
На подступах к городу Кафр Зета в результате атаки уничтожена подземная база одной из группировок, которая сотрудничала с террористами.
Не менее 25 мирных жителей пригорода Сирийского города Хасака погибли после авиационного удара международной коалиции под руководством США. Ранения получили сотни граждан. Также были повреждены множество жилых домов.
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