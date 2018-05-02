Globo: небольшой самолет совершил жесткую посадку в Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО , 2 мая. / ТАСС /. Десять человек пострадали в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в бразильском штате Сан-Паулу. Об этом сообщил в среду телеканал Globo.

По его данным, инцидент произошел во вторник вечером. Самолет Pilatus PC-12, на борту которого находились два пилота и восемь пассажиров, приземлился в лесистой местности недалеко от населенного пункта Убатуба. Все пострадавшие получили только легкие травмы и уже были выписаны из больницы.

Специалисты начали расследование причин ЧП. По предварительным данным, речь идет о технической неисправности.