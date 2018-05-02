«Это уже не шутка»: тропические ливни, ураган, сила тайфуна обрушатся на Приморье

Метеоэксперт, автор портала «Маглипогода» усугубил прогноз по циклону для Приморья, сообщает PRIMPRESS.

«Согласно последним данным, утром циклон достигнет максимального развития и подойдет вплотную к Лазовскому району. Затем циклон начнет делиться на две части: одна из пойдет на северо-восток дальше (волновой циклон), а другая сильно замедлит скорость и будет некоторое время кружить возле Лазовского и Ольгинского районов», — отметил Руслан Юрковский.

По его словам, это значит, что зона осадков сдвинется южнее и западнее.

«Теперь и в южных районах ожидаются очень сильные дожди. Утром на указанные районы, а также часть южных районов обрушатся тропические ливни, при этом очень сильный ветер, на побережье штормовой ветер, на восточном побережье местами ураган», — пишет метеоэксперт.

По его данным, после этого циклон будет заполняться, и до 4 мая включительно осадки в крае еще сохранятся, но их интенсивность будет снижаться.