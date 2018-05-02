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«Это уже не шутка»: тропические ливни, ураган, сила тайфуна обрушатся на Приморье
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«Это уже не шутка»: тропические ливни, ураган, сила тайфуна обрушатся на Приморье 

Primpress 38 минут назад
Фото: Primpress
Метеоэксперт, автор портала «Маглипогода» усугубил прогноз по циклону для Приморья, сообщает PRIMPRESS.
«Согласно последним данным, утром циклон достигнет максимального развития и подойдет вплотную к Лазовскому району. Затем циклон начнет делиться на две части: одна из пойдет на северо-восток дальше (волновой циклон), а другая сильно замедлит скорость и будет некоторое время кружить возле Лазовского и Ольгинского районов», — отметил Руслан Юрковский.
По его словам, это значит, что зона осадков сдвинется южнее и западнее.
«Теперь и в южных районах ожидаются очень сильные дожди. Утром на указанные районы, а также часть южных районов обрушатся тропические ливни, при этом очень сильный ветер, на побережье штормовой ветер, на восточном побережье местами ураган», — пишет метеоэксперт.
По его данным, после этого циклон будет заполняться, и до 4 мая включительно осадки в крае еще сохранятся, но их интенсивность будет снижаться.
«На Приморский край обрушится циклон с силой тайфуна, а это уже не шутка», — резюмирует эксперт и призывает всех соблюдать меры предосторожности.
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