Ещё
В США разбился легкомоторный самолет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США разбился легкомоторный самолет 

Газета.Ru 57 минут назад
При крушении легкомоторного самолета в северной части штата Нью-Йорк погиб один человек. Об этом сообщает CBS News.
По данным телеканала, всего на борту находились два человека. Один из них погиб в результате происшествия, второй был госпитализирован.
Как отмечается, инцидент произошел около аэропорта Рандалл в городе Мидлтаун.
В настоящее время полиция выясняет все подробности произошедшего.
Ранее сообщалось, что в результате крушения легкомоторного самолета неподалеку от аэропорта австрийского Инсбрука погибли два человека.
Как отмечалось, самолет упал вскоре после вылета из аэропорта Инсбрука.
Газета.Ru: последние новости
На Гавайских островах произошло землетрясение Более 10 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки Енот сорвал вылет самолета в Торонто
Комментарии  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Оружие Путина» готово к применению435
ЕС отреагировал на задержания на акциях в РФ733
«Бесогон» не повторится: скандал вокруг Михалкова134
Порошенко сообщил о «дерзких действиях» военных108
«Будьте осторожны»: москвичей ждет бессонная ночь76
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:31
Пенсионер с тростью помог поймать вооруженного подростка
Криминал Происшествия
04:25
Россиянам придумали новый налог
Экология Общество
00:58
На Украине установили билборды о походе на Крым
Украина В мире
04:16
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением
Шоу-бизнес
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:18
Названа причина задержания Навального
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение