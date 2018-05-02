На Южный Урал идут грозы и сильный ветер

3 мая на Южном Урале ожидаются дожди, грозы и сильный ветер, сообщают в челябинском Гидрометцентре.

Уже в ночь на 3 мая в горных районах региона будут заморозки — до минус 2. Утром может быть туман, а днём большую часть области охватят дожди с грозами. Ветер прогреется до плюс 11-16 градусов, а на юге — до плюс 24. Ветер может усилиться до 12-17 метров в секунду.