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На Южный Урал идут грозы и сильный ветер
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На Южный Урал идут грозы и сильный ветер 

АиФ 32 минуты назад
Фото: АиФ
3 мая на Южном Урале ожидаются дожди, грозы и сильный ветер, сообщают в челябинском Гидрометцентре.
Уже в ночь на 3 мая в горных районах региона будут заморозки — до минус 2. Утром может быть туман, а днём большую часть области охватят дожди с грозами. Ветер прогреется до плюс 11-16 градусов, а на юге — до плюс 24. Ветер может усилиться до 12-17 метров в секунду.
В Челябинске днём будет плюс 14 градусов, а скорость ветра составит 6-11 метров в секунду. Горожанам лучше прихватить зонтики — пройдут дожди с грозами.
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