В результате землетрясения на западе Ирана пострадало как минимум 105 человек

Тегеран , 2 мая / Синьхуа / — В провинции Кохгилуйе и Бойерахмед на западе Ирана сегодня произошло землетрясение магнитудой 5,2, в результате которого пострадало 105 человек.

Как сообщил Иранский сейсмологический центр, землетрясение произошло сегодня в 10:38 по местному времени, эпицентр землетрясения залегал неподалеку от города Сисехт на глубине 8 км.

Иранское государственное телевидение показало видео с места происшествия, на котором видны мощные толчки в городе Сисехт. В результате часть зданий обрушилась, городским автодорогам и водопроводу был нанесен ущерб разной степени. После землетрясения город полностью остался без электричества и связи. —0—