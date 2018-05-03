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В результате землетрясения на западе Ирана пострадало как минимум 105 человек
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В результате землетрясения на западе Ирана пострадало как минимум 105 человек 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
Тегеран, 2 мая /Синьхуа/ — В провинции Кохгилуйе и Бойерахмед на западе Ирана сегодня произошло землетрясение магнитудой 5,2, в результате которого пострадало 105 человек.
Как сообщил Иранский сейсмологический центр, землетрясение произошло сегодня в 10:38 по местному времени, эпицентр землетрясения залегал неподалеку от города Сисехт на глубине 8 км.
Иранское государственное телевидение показало видео с места происшествия, на котором видны мощные толчки в городе Сисехт. В результате часть зданий обрушилась, городским автодорогам и водопроводу был нанесен ущерб разной степени. После землетрясения город полностью остался без электричества и связи. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на острове Бали в Индонезии Три человека погибли в результате оползня в Северном Китае На западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,2, по меньшей мере 31 человек пострадал
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