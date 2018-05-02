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Пожары в Приамурье
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Пожары в Приамурье 

Рамблер 30 минут назад
Бороться с огнем в Приамурье спасателям и сотрудникам Авиалесоохраны помогают военные. За прошедшие сутки в зоны бедствия вертолеты армейской авиации доставили 35 пожарных и полторы тонны грузов.
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