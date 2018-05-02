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На севере Красноярского края эвакуировали жителей поселка из-за паводка
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На севере Красноярского края эвакуировали жителей поселка из-за паводка 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОЯРСК, 2 мая — РИА Новости. Более 20 жителей поселка Фомка на севере Красноярского края, большинство из которых дети, эвакуированы из-за разлива Енисея, вызванного паводком, сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС.
По данным главка, в результате весеннего ледохода и повышения уровня воды в Енисее произошло подтопление одного жилого дома в поселке Фомка Енисейского района. Частный жилой дом попал в зону подтопления, так как находится в низменной местности.
"Житель дома эвакуирован к родственникам, скот переведён. Для возможной эвакуации населения подготовлен пункт временного размещения населения на 150 мест. На месте дежурят сотрудники краевого учреждения «Спасатель». В 20.00 (16.00 мск) в превентивных целях из поселка Фомка в поселок Кривляк эвакуировано 23 человека, из них 16 детей", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время ситуация в поселке стабильная. Ниже по течению Енисея открытая вода, поэтому подтопление населенного пункта Фомка не прогнозируется. Специалисты ведут мониторинг уровня воды в реке.
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