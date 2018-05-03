МЧС объявило экстренное предупреждение из-за высокой пожароопасности на Юге и Кавказе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая. / ТАСС /. Южный региональный центр МЧС России предупреждает о чрезвычайной пожароопасности из-за повышения температуры воздуха в некоторых регионах Юга России и Кавказа. Об этом сообщила пресс-служба регионального центра.

"В период с 4 мая по 6 мая чрезвычайная пожароопасность (5-й класс) сохранится в отдельных северо-западных, центральных районах и местами в Приазовье Ростовской области , местами в северных и центральных районах Республики Калмыкия и ожидается в отдельных юго-восточных районах Республики Калмыкия", — говорится в сообщении.

МЧС прогнозирует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с ландшафтными и лесными пожарами, пожарами в районе озер, на объектах экономики и в населенных пунктах, расположенных в пожароопасной зоне. В Ростовской области и Калмыкии, по данным Гидрометцентра, в пятницу ожидается до 28 градусов.

Также, по данным главного управления МЧС России по Севастополю, 4 мая в городе «существует вероятность возникновения происшествий, связанных с ландшафтными и лесными пожарами, выявление единичных очагов природных пожаров». По информации ГУ МЧС по Астраханской области, чрезвычайная пожароопасность сохранится до 4 мая включительно в семи районах региона и непосредственно в Астрахани . Завтра в областном центре ожидается до 30 градусов, в субботу температура превысит и этот рубеж.

В юго-восточных районах Краснодарского края также ожидается чрезвычайная пожароопасность. ГУ МЧС России по Краснодарскому краю напоминает, что, находясь в лесах, запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев. По данным Гидрометцентра края, погода в южных районах края в пятницу будет достигать 30 градусов.