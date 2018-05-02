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МЧС объявило чрезвычайную пожароопасность в Ставропольском крае
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МЧС объявило чрезвычайную пожароопасность в Ставропольском крае 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Управление МЧС по Ставропольскому краю объявило чрезвычайную пожароопасность в регионе. Спасатели советуют воздержаться от разведения костров вблизи лесных массивов.
В Благодарненском и Минераловодском городских округах с 3 по 5 мая существует вероятность возникновения происшествий, связанных с низовыми беглыми и низовыми устойчивыми пожарами (кустарники, сухая трава), площадью не более семи гектаров. Источник происшествий — чрезвычайная пожароопасность пятого класса
— управление МЧС по Ставропольскому краю.
Во многих районах сохраняется пожароопасность четвертого класса, сообщил сайт «Мир 24». С аналогичной ситуацией с приходом теплой весны столкнулись в 65 регионах России.
Более восьми часов понадобилось пожарным, чтобы предотвратить пожар в населенном пункте Иркутской области. Сотрудники МЧС эвакуировали более 90 человек
из-за  угрозы возгорания.
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