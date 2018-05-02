МЧС объявило чрезвычайную пожароопасность в Ставропольском крае

Управление МЧС по Ставропольскому краю объявило чрезвычайную пожароопасность в регионе. Спасатели советуют воздержаться от разведения костров вблизи лесных массивов.

В Благодарненском и Минераловодском городских округах с 3 по 5 мая существует вероятность возникновения происшествий, связанных с низовыми беглыми и низовыми устойчивыми пожарами (кустарники, сухая трава), площадью не более семи гектаров. Источник происшествий — чрезвычайная пожароопасность пятого класса

— управление МЧС по Ставропольскому краю.

Во многих районах сохраняется пожароопасность четвертого класса, сообщил сайт «Мир 24». С аналогичной ситуацией с приходом теплой весны столкнулись в 65 регионах России

Более восьми часов понадобилось пожарным, чтобы предотвратить пожар в населенном пункте Иркутской области . Сотрудники МЧС эвакуировали более 90 человек

из-за угрозы возгорания.