Более 90 человек эвакуировали из‐за угрозы пожара в поселке Иркутской области

Более восьми часов понадобилось пожарным, чтобы не допустить возгорания населенного пункта в Иркутской области . Сотрудники МЧС изменили траекторию распространения огня, но потушить его полностью пока не удалось. Об этом сообщило ИА FlashSiberia.

Информация о возгорании леса недалеко от села Барлук стала известна вечером 1 мая. До приезда пожарных с огнем своими силами боролись местные лесничие.

Были эвакуированы 94 человека. Большинство разместились у родственников, 21 человек, в том числе 11 детей — в развернутом на базе Дома культуры пункте временного размещения. Семь автобусов стояли в готовности эвакуировать все население в любой момент

пресс-служба

Главного управления МЧС по Иркутской области.

К утру 2 мая экстренным службам удалось изменить направление огня и ликвидировать угрозу возгорания населенного пункта. Жителям села разрешили вернуться в свои дома.

В Петропавловске‐Камчатском загорелось судно, пришвартованное у пирса. В тушении пожара принимали участие 23 спасателя и семь единиц техники.