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Более 90 человек эвакуировали из‐за угрозы пожара в поселке Иркутской области
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Более 90 человек эвакуировали из‐за угрозы пожара в поселке Иркутской области 

360tv.ru 1 час назад
Более восьми часов понадобилось пожарным, чтобы не допустить возгорания населенного пункта в Иркутской области. Сотрудники МЧС изменили траекторию распространения огня, но потушить его полностью пока не удалось. Об этом сообщило ИА FlashSiberia.
Информация о возгорании леса недалеко от села Барлук стала известна вечером 1 мая. До приезда пожарных с огнем своими силами боролись местные лесничие.
Были эвакуированы 94 человека. Большинство разместились у родственников, 21 человек, в том числе 11 детей — в развернутом на базе Дома культуры пункте временного размещения. Семь автобусов стояли в готовности эвакуировать все население в любой момент
пресс-служба
Главного управления МЧС по Иркутской области.
К утру 2 мая экстренным службам удалось изменить направление огня и ликвидировать угрозу возгорания населенного пункта. Жителям села разрешили вернуться в свои дома.
В Петропавловске‐Камчатском загорелось судно, пришвартованное у пирса. В тушении пожара принимали участие 23 спасателя и семь единиц техники.
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