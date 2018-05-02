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Самый высокий вулкан Евразии и Камчатки выбросил столб газа и пепла
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Самый высокий вулкан Евразии и Камчатки выбросил столб газа и пепла 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Поток поднялся до пяти тысяч метров над уровнем море.
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Как сообщили в Камчатском филиале геофизической службы РАН, шлейф от мини-извержения распростерся к юго-востоку от вулкана. В управлении регионального отделения МЧС заявили, что осадков в виде пепла в населенных пунктах Камчатки не наблюдалось. Стоит отметить, что аналогичное извержение Ключевского произошло неделей ранее, 25 апреля.
30 апреля также активизировался самый большой в мире гейзер Steamboat, расположенный в международном заповеднике Йеллоустоун, США. Всего за полтора месяца источник трижды выбросил в воздух струи горячей жидкости — в последний раз с подобной частотой он действовал 15 лет назад.
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