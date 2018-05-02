МЧС: 90 дворов остаются затопленными в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия . В Удмуртии затопленными остаются 90 придомовых территорий, на которых проживают 227 человек. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, вода держится на территории Кизнерского и Игринского районов.

«Социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения в районах, подверженных подтоплению, нет», — говорится в сообщении.

Спасатели регулярно обходят затопленные территории, обустраиваются переходы для подхода жителей к домам, подвозятся мешки с песком для укрепления.

«Готовы к работе пункты временного размещения, но в эвакуации населения необходимости не возникает», — отмечают в МЧС.

Напомним, в среду, 2 мая, были сняты режимы ЧС в Кизнере и Можге, объявленные из-за паводка.