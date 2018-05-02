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МЧС: 90 дворов остаются затопленными в Удмуртии
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МЧС: 90 дворов остаются затопленными в Удмуртии 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии затопленными остаются 90 придомовых территорий, на которых проживают 227 человек. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, вода держится на территории Кизнерского и Игринского районов.
«Социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения в районах, подверженных подтоплению, нет», — говорится в сообщении.
Спасатели регулярно обходят затопленные территории, обустраиваются переходы для подхода жителей к домам, подвозятся мешки с песком для укрепления.
«Готовы к работе пункты временного размещения, но в эвакуации населения необходимости не возникает», — отмечают в МЧС.
Напомним, в среду, 2 мая, были сняты режимы ЧС в Кизнере и Можге, объявленные из-за паводка.
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