В Черкесске произошёл пожар на складах лакокрасочных изделий

Черкесске произошёл пожар в складских помещениях с лакокрасочными материалами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«В 15:15 пожар в городе Черкесске по улице Османа Касаева 1 ликвидирован», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, площадь пожара составила 400 квадратных метров.

Для ликвидации последствий происшествия привлекалось более 70 человек и 25 единицы техники.

Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал.