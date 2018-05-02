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В Черкесске произошёл пожар на складах лакокрасочных изделий
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В Черкесске произошёл пожар на складах лакокрасочных изделий 

RT на русском 24 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
В Черкесске произошёл пожар в складских помещениях с лакокрасочными материалами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«В 15:15 пожар в городе Черкесске по улице Османа Касаева 1 ликвидирован», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, площадь пожара составила 400 квадратных метров.
Для ликвидации последствий происшествия привлекалось более 70 человек и 25 единицы техники.
Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал.
В декабре 2017 года Newinform передавал, что при пожаре в Пермском крае погиб пенсионер.
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