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В Енисейском районе восстановлено сообщение между населенными пунктами
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В Енисейском районе восстановлено сообщение между населенными пунктами 

АиФ Красноярск 31 минуту назад
Фото: АиФ Красноярск
В Енисейском районе Красноярского края возобновлено транспортное сообщение между населенными пунктами Сергеево и Новоназимово.
Напомним, 30 апреля из-за разлива реки Енисей произошло подтопление 60 метров мостового сооружения через реку Девяшиха. Мост связывает поселк Новоназимово и деревню Сергеево Енисейского района. В результате подтопления транспорт к данным населенным пунктам подъехать не мог. Сейчас информация о возобновлении транспортного сообщения доводится участковым уполномоченным полиции до местных жителей.
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