В Енисейском районе восстановлено сообщение между населенными пунктами

В Енисейском районе Красноярского края возобновлено транспортное сообщение между населенными пунктами Сергеево и Новоназимово.

Напомним, 30 апреля из-за разлива реки Енисей произошло подтопление 60 метров мостового сооружения через реку Девяшиха. Мост связывает поселк Новоназимово и деревню Сергеево Енисейского района. В результате подтопления транспорт к данным населенным пунктам подъехать не мог. Сейчас информация о возобновлении транспортного сообщения доводится участковым уполномоченным полиции до местных жителей.