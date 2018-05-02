Вулкан Ключевской снова активизировался на Камчатке

Вулкан Ключевской выбросил пар с газом и пеплом на высоту пять километров над уровнем моря, передает телеканал «360».

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

"Это событие на вулкане произошло в среду днем по местному времени. Парогазовый шлейф с примесью пепла распространяется в юго-восточном направлении от вулкана", — рассказал специалист Камчатского филиала Геофизической службы РАН

Первый раз за последние три месяца Ключевской совершил выброс 25 апреля. До этого вулкан «молчал».