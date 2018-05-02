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Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб газа с пеплом
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Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб газа с пеплом 

РИА Новости 47 минут назад
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мая — РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил парогазовый столб с примесью пепла, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.
Вулкан Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии, его высота составляет 4750 метров. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи — находится в 30 километрах от вулкана. Ключевской активизировался 25 апреля.
"В среду днем по местному времени на вулкане Ключевской был зафиксирован парогазовый выброс с примесью пепла высотой пять тысяч метров над уровнем моря. Шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана", — говорится в сообщении.
По информации краевого главка МЧС, выпадения пепла в населенных пунктах Камчатского края не зарегистрировано.
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