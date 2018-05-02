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На Камчатке активизировался вулкан Ключевской
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На Камчатке активизировался вулкан Ключевской 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту около пяти километров над уровнем моря, передает ФБА «Экономика сегодня».
Ветер дует в юго-восточном направлении, где нет крупных городов и поселений.
Предыдущий выброс был зафиксирован 25 апреля. До этого огнедышащая гора более трех месяцев не подавала признаков активности. Стоит отметить, что Камчатка наряду с Исландией и Японией является настоящим «заповедником» вулканов. Причем среди них очень много действующих.
Тем не менее, камчатские вулканы не угрожают непосредственно городам. Во-первых, на полуострове крупных поселений достаточно мало. Во-вторых, Петропавловск-Камчатский расположен так, что извержения вулканов не способны нанести городу серьезный ущерб.
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