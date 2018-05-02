На Камчатке активизировался вулкан Ключевской

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту около пяти километров над уровнем моря, передает ФБА «Экономика сегодня»

Ветер дует в юго-восточном направлении, где нет крупных городов и поселений.

Предыдущий выброс был зафиксирован 25 апреля. До этого огнедышащая гора более трех месяцев не подавала признаков активности. Стоит отметить, что Камчатка наряду с Исландией Японией является настоящим «заповедником» вулканов. Причем среди них очень много действующих.