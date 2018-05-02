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СМИ: в результате землетрясения на юго-западе Ирана пострадали 30 человек
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СМИ: в результате землетрясения на юго-западе Ирана пострадали 30 человек 

ТАСС 57 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ТАСС, 2 мая. По меньшей мере 30 человек пострадали в результате землетрясения в среду в районе населенных пунктов Сисехт и Ясудж в провинции Бойерахмед и Кохгилуйе. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на главу службы здравоохранения провинции.
По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 07:08 мск на юге Ирана. Эпицентр подземных толчков находился в 11,2 км к северо-западу от города Ясудж и в 78,2 км к югу от населенного пункта Семиром. Очаг залегал на глубине 10 км.
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