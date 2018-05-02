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Число пострадавших в результате землетрясения в Иране увеличилось до 76
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Число пострадавших в результате землетрясения в Иране увеличилось до 76 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Ясудж на западе Ирана в среду увеличилось до 76 человек, сообщил РИА Новости представитель организации чрезвычайных ситуаций Ирана Муджтаба Халиди.
Ранее телеканал Press TV сообщал о 30 пострадавших.
"Семьдесят шесть человек пострадали, часть из них получила лечение на месте, другие были доставлены в больницу «Шахид Бахшати». Группы скорой помощи продолжают оказывать (медицинскую — ред.) помощь в городах, которые были затронуты землетрясением", — заявил Халиди.
Собеседник агентства добавил, что был нанесен материальный ущерб инфраструктуре и электросети.
Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила, что землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 07.08 мск к северо-западу от города Ясудж.
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