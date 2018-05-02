Число пострадавших в результате землетрясения в Иране увеличилось до 76

Ранее телеканал Press TV сообщал о 30 пострадавших.

"Семьдесят шесть человек пострадали, часть из них получила лечение на месте, другие были доставлены в больницу «Шахид Бахшати». Группы скорой помощи продолжают оказывать (медицинскую — ред.) помощь в городах, которые были затронуты землетрясением", — заявил Халиди.

Собеседник агентства добавил, что был нанесен материальный ущерб инфраструктуре и электросети.