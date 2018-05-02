В результате землетрясения в Иране пострадали 80 человек

Иране в результате землетрясения в провинции Бойерахмед и Кохгилуйе ранения различной тяжести получили 80 человек.

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 07:08 по московскому времени на юге страны. Эпицентр подземных толчков находился в 11,2 км к северо-западу от города Ясудж и в 78,2 км к югу от населенного пункта Семиром . Очаг залегал на глубине 10 км.

Как сообщило агентство IRNA, всего в больницы были доставлены 76 пострадавших, 37 из которых до сих пор остаются под медицинским наблюдением.

В результате удара стихии ряду населенных пунктов провинции нанесен материальный ущерб.