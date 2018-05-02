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В результате землетрясения в Иране пострадали 80 человек
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В результате землетрясения в Иране пострадали 80 человек 

Российская Газета 45 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Иране в результате землетрясения в провинции Бойерахмед и Кохгилуйе ранения различной тяжести получили 80 человек.
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 07:08 по московскому времени на юге страны. Эпицентр подземных толчков находился в 11,2 км к северо-западу от города Ясудж и в 78,2 км к югу от населенного пункта Семиром. Очаг залегал на глубине 10 км.
Как сообщило агентство IRNA, всего в больницы были доставлены 76 пострадавших, 37 из которых до сих пор остаются под медицинским наблюдением.
В результате удара стихии ряду населенных пунктов провинции нанесен материальный ущерб.
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