В результате землетрясения в Иране пострадали 80 человек 

В Иране в результате землетрясения в провинции Бойерахмед и Кохгилуйе ранения различной тяжести получили 80 человек.
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 07:08 по московскому времени на юге страны. Эпицентр подземных толчков находился в 11,2 км к северо-западу от города Ясудж и в 78,2 км к югу от населенного пункта Семиром. Очаг залегал на глубине 10 км.
Как сообщило агентство IRNA, всего в больницы были доставлены 76 пострадавших, 37 из которых до сих пор остаются под медицинским наблюдением.
В результате удара стихии ряду населенных пунктов провинции нанесен материальный ущерб.