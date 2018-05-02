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Срочно: На западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,2
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Срочно: На западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,2
ИА Синьхуа
29 минут назад
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Тегеран
, 2 мая /
Синьхуа
/ — В среду в 10:38 по местному времени в
городе Сисехт
в западной иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед
произошло землетрясение магнитудой 5,2 по шкале Рихтера. Об этом
сообщил Иранский сейсмологический центр. —0—
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