В Иране не менее 30 человек пострадали в результате землетрясения

МОСКВА , 2 мая — РИА Новости . По меньшей мере 30 человек пострадали в результате землетрясения в центральной части Ирана , сообщает телеканал Press TV.

At least 30 people injured following a powerful earthquake in southwest #Iran pic.twitter.com/0o4NjFxz2n

— Press TV (@PressTV) 2 мая 2018 г. ​