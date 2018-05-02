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Самострой загорелся рядом с железной дорогой в Москве
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Самострой загорелся рядом с железной дорогой в Москве 

360tv.ru 1 час назад
В Москве загорелся самострой на полосе отчуждения железной дороги, где, по предварительной информации, нелегально проживали мигранты. Пострадавших нет. Об этом телеканалу «360» сообщили в столичном главке МЧС.
Возгорание произошло на Донецкой улице в Москве. Загорелся самострой площадью 80 квадратных метров. Заявка поступила в 7:38 по московскому времени. Ликвидацию пожара провели за час.
На момент возгорания никого не было, пострадавших нет. Задействовано шесть расчетов. Причины возгорания пока неизвестны.
В России зафиксировали 79 лесных пожаров на площади более 99 тысяч гектаров. Наиболее большое количество термоточек зарегистрировано в Амурской области — 13 природных пожаров площадью 75,2 тысяч гектаров. Один пожар площадью 300 гектаров произошел на территории Национального парка «Зов тигра» в Приморском крае.
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