Самострой загорелся рядом с железной дорогой в Москве

Москве загорелся самострой на полосе отчуждения железной дороги, где, по предварительной информации, нелегально проживали мигранты. Пострадавших нет. Об этом телеканалу «360» сообщили в столичном главке МЧС

Возгорание произошло на Донецкой улице в Москве. Загорелся самострой площадью 80 квадратных метров. Заявка поступила в 7:38 по московскому времени. Ликвидацию пожара провели за час.

На момент возгорания никого не было, пострадавших нет. Задействовано шесть расчетов. Причины возгорания пока неизвестны.