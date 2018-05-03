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В пожаре в Екатеринбурге погиб один человек
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В пожаре в Екатеринбурге погиб один человек 

ТАСС 12 часов назад
Фото: e1.ru
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Девушка погибла, 18 человек, в том числе четверо детей, эвакуированы из-за пожара в пятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, сообщили в четверг в городской службе спасения.
"В 19:05 местного времени (17:05 мск) на пульт диспетчера службы пожаротушения поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу ул. Белореченская, 24/2. К месту ЧП оперативно выехали пожарные расчеты. До прибытия пожарно-спасательных подразделений по лестничным маршам эвакуированы 18 человек, из них четверо детей. В ходе тушения пожара была обнаружена погибшая девушка, на месте работает следственно-оперативная группа", — сказали в городской службе спасения.
По данным регионального главка МЧС, на площади 20 кв. метров повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на последнем этаже пятиэтажного муниципального жилого дома. В тушении пожара задействовали семь единиц техники, 19 человек личного состава. Пожар потушен.
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