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В Екатеринбурге в парке «Оленьи ручьи» при сплаве погибла девушка
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В Екатеринбурге в парке «Оленьи ручьи» при сплаве погибла девушка 

Уральский меридиан 2 мая 2018
Фото: Уральский меридиан
В ночь с 29 на 30 апреля погибла девушка, участвовавшая в сплаве по реке Серга.
Один из очевидцев из соседней группы сплавщиков, спускающихся по реке от Нижних Серег, сообщил, что трагедия произошла на 3 километра ниже Карстового моста (скала в парке «Оленьи ручьи»).
— В соседней группе сплавщиков, остановившихся в метрах 300 ниже по течению, пропала девушка. Ночью были слышны сильные крики всей шумной компании. Затем в два часа ночи кричала девушка. Был просто крик — без слов «спасите» и «помогите». В 8:40 к их месту стоянки пришла пара, которая начала искать пропавшую девушку, — рассказал сплавщик.
Позднее в МЧС сообщили, что девушку нашли ниже по течению мертвой. В настоящее время проводится проверка. По предварительным данным судмедэксперта, смерть девушки не носит криминального характера.
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