В Екатеринбурге в парке «Оленьи ручьи» при сплаве погибла девушка

В ночь с 29 на 30 апреля погибла девушка, участвовавшая в сплаве по реке Серга.

Один из очевидцев из соседней группы сплавщиков, спускающихся по реке от Нижних Серег, сообщил, что трагедия произошла на 3 километра ниже Карстового моста (скала в парке «Оленьи ручьи»).

— В соседней группе сплавщиков, остановившихся в метрах 300 ниже по течению, пропала девушка. Ночью были слышны сильные крики всей шумной компании. Затем в два часа ночи кричала девушка. Был просто крик — без слов «спасите» и «помогите». В 8:40 к их месту стоянки пришла пара, которая начала искать пропавшую девушку, — рассказал сплавщик.