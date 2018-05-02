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В зоне отчуждения ЧАЭС поймали девятерых сталкеров
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В зоне отчуждения ЧАЭС поймали девятерых сталкеров 

Газета.Ru 2 мая 2018
Фото: РИА Новости / Стрингер
Украинские полицейские задержали девять человек в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС за выходные, передает ФБА «Экономика сегодня».
Сталкерам предстоит заплатить штраф, они понесут административную ответственность.
Стоит отметить, что сталкеров около ЧАЭС задерживают относительно регулярно. Причем в большинстве случаев не около саркофага, а в заброшенном городе Припять и его окрестностях.
В настоящее радиационный фон в Чернобыле превышен, но уже не представляет существенной угрозы для жизни при условии, что человек находится там относительно недолго.
Наибольшую опасность представляет загрязнение почвы и сточных вод. Попавшие в почву изотопы урана обладают периодом полураспада в тысячи лет, поэтому Чернобыль еще очень долго останется зоной отчуждения.
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