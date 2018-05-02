В зоне отчуждения ЧАЭС поймали девятерых сталкеров

Украинские полицейские задержали девять человек в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС за выходные, передает ФБА «Экономика сегодня»

Сталкерам предстоит заплатить штраф, они понесут административную ответственность.

Стоит отметить, что сталкеров около ЧАЭС задерживают относительно регулярно. Причем в большинстве случаев не около саркофага, а в заброшенном городе Припять и его окрестностях.

В настоящее радиационный фон в Чернобыле превышен, но уже не представляет существенной угрозы для жизни при условии, что человек находится там относительно недолго.

Наибольшую опасность представляет загрязнение почвы и сточных вод. Попавшие в почву изотопы урана обладают периодом полураспада в тысячи лет, поэтому Чернобыль еще очень долго останется зоной отчуждения.