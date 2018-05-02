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Пограничники задержали трех человек за попытку попасть в Чернобыльскую зону
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Пограничники задержали трех человек за попытку попасть в Чернобыльскую зону 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 2 мая — РИА Новости. Трех экстремалов, которые пытались попасть в Чернобыльскую зону отчуждения, задержали сотрудники госпогранслужбы Украины, сообщает пресс-служба пограничной службы в среду.
"Военнослужащие пограничного отдела «Иванков» Житомирского отряда совместно с представителями нацполиции задержали двух украинцев и россиянина на окраине населенного пункта Карпиловка, Иванковского района. Правонарушители намеревались попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма", — говорится в сообщении на сайте пограничного ведомства.
Сообщается, что на правонарушителей составлены административные материалы за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, им грозят штрафы.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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