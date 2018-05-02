Пограничники задержали трех человек за попытку попасть в Чернобыльскую зону

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости . Трех экстремалов, которые пытались попасть в Чернобыльскую зону отчуждения, задержали сотрудники госпогранслужбы Украины , сообщает пресс-служба пограничной службы в среду.

"Военнослужащие пограничного отдела «Иванков» Житомирского отряда совместно с представителями нацполиции задержали двух украинцев и россиянина на окраине населенного пункта Карпиловка, Иванковского района. Правонарушители намеревались попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма", — говорится в сообщении на сайте пограничного ведомства.

Сообщается, что на правонарушителей составлены административные материалы за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, им грозят штрафы.