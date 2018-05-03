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В Приморье уже второй день не прекращаются сильные дожди
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В Приморье уже второй день не прекращаются сильные дожди 

Авторадио 28 минут назад
Фото: АиФ-Владивосток
Они вызвали настоящее наводнение во Владивостоке. На кадрах, которые жители размещают в социальных сетях видно, как многие улицы превратились в бурные потоки. Глохнут и легковые автомобили, и автобусы и даже грузовики. Зато ситуацией воспользовались серферы, которые устроили заплыв прямо на одной из улиц.
Затоплена трасса Владивосток-Находка, машины пускают в объезд. В Артеме женщина получила травму — на нее упало дерево. Повреждены также несколько машин. А в Уссурийске из-за обрыва проводов была нарушена подача света и воды. По прогнозам синоптиков, ливни продолжатся, уровень воды в реках Приморья может подняться на 1-2 метра, и это приведет к новым подтоплениям.
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