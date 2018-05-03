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Снежный ураган возможно «опустит» Приморье ближе к ночи
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Снежный ураган возможно «опустит» Приморье ближе к ночи 

АиФ-Владивосток 13 минут назад
Фото: АиФ-Владивосток
В течении всего четверга, 3 мая, на территории Приморского края будет бушевать сильный шторм с снегом, вызванный глубоким циклоном. По словам синоптиков, во многих муниципалитетах до самой ночи будут идти сильные осадки в виде дождя.
На горных перевалах края идут дожди с мокрым снегом 15 — 40 мм за 12 часов и менее. Во Владивостоке, местами в южной половине Приморья и на востоке края наблюдаются очень сильные осадки с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее. Ведь дент неприятные погодные явления будут сопровождаться ветром со скоростью 17 — 22 м/с, на побережье 27 — 32 м/с, у мысов порывами до 33 — 37 м/с (ураган).
», — отметили синоптики Примпогоды.
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