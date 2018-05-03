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Сильные осадки и ураганный ветер ожидаются сегодня в Приморье
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Сильные осадки и ураганный ветер ожидаются сегодня в Приморье 

Primpress 26 минут назад
Фото: Primpress
Сегодня в связи с выходом глубокого циклона к побережью Приморского края днем, 3 мая, на большей территории края ожидаются сильные осадки в виде дождя, на горных перевалах — дожди со снегом, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на портал «Примпогода».
Очень сильные осадки с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее ожидаются во Владивостоке, местами в южной половине Приморья и на востоке края. Они будут сопровождаться ветром со скоростью 17-22 м/с, на побережье 27-32 м/с, у мысов порывами до 33-37 м/с (ураган).
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