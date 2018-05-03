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Сильные дожди помогли справиться с лесными пожарами в Приморье
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Сильные дожди помогли справиться с лесными пожарами в Приморье 

Дальний Восток 42 минуты назад
Фото: Дальний Восток
Сильные дожди, которые идут почти во всех районах Приморья, помогли справиться с лесными пожарами в регионе, сообщили ТАСС в четверг в Примгидромете.
«Если у нас было много районов с четвертым высоким классом пожарной опасности, то эти дожди должны на всей территории понизить классы до первого уровня, до минимального», — добавил собеседник агентства.
В пресс-службе ГУ МЧС России по региону ТАСС сообщили, что по данным на 07:00 местного времени четверга (00:00 мск) в крае не зарегистрировано ни одной термоточки. С большинством природных пожаров справились специалисты, а дотушить их помогли дожди, которые шли в течение дня в среду. «Вчера у нас по факту на утро было четыре термоточки, а днем начались дожди. Позавчера же в крае было зарегистрировано 154 термоточки», — сказали в МЧС.
В Примгидромете также проинформировали, что согласно прогнозу, дожди в течение ближайших дней могут вызвать подъем рек до 1,5 метра и подтопления низин, но глобальных опасных гидрологических явлений не ожидается. Пока подъем в реках южных, центральных и западных районов составляет от 5 до 20 сантиметров. Традиционно паводкоопасными в Приморье считаются Чугуевский, Спасский, Дальнереченский, Кировский районы.
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