Сильные дожди помогли справиться с лесными пожарами в Приморье

Сильные дожди, которые идут почти во всех районах Приморья, помогли справиться с лесными пожарами в регионе, сообщили ТАСС в четверг в Примгидромете.

«Если у нас было много районов с четвертым высоким классом пожарной опасности, то эти дожди должны на всей территории понизить классы до первого уровня, до минимального», — добавил собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону ТАСС сообщили, что по данным на 07:00 местного времени четверга (00:00 мск) в крае не зарегистрировано ни одной термоточки. С большинством природных пожаров справились специалисты, а дотушить их помогли дожди, которые шли в течение дня в среду. «Вчера у нас по факту на утро было четыре термоточки, а днем начались дожди. Позавчера же в крае было зарегистрировано 154 термоточки», — сказали в МЧС.

В Примгидромете также проинформировали, что согласно прогнозу, дожди в течение ближайших дней могут вызвать подъем рек до 1,5 метра и подтопления низин, но глобальных опасных гидрологических явлений не ожидается. Пока подъем в реках южных, центральных и западных районов составляет от 5 до 20 сантиметров. Традиционно паводкоопасными в Приморье считаются Чугуевский, Спасский, Дальнереченский, Кировский районы.